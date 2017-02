Xoana González: Te sorprenderá qué usa para engrosar sus cejas [VIDEO y FOTOS]

La modelo Xoana González también brinda tips de maquillaje a través de su Instagram, esta vez se refirió a lo que usa para tener unas cejas gruesas, sí, como las que están de moda ¡Apunta, sobrina!



Xoana González publicó un video en su Instagram para explicarle a sus seguidoras como hacía para lucir unas cejas tan bien definidas. "Yo me las tatué hace mucho, pero hay técnicas de cepillar pelo por y pelo y son mejores", explica la guapa argentina.



El video tutorial de Xoana González tiene más de 38.000 reproducciones y sus seguidores le agradecen los tips. Xoana bromea con sus fans y afirma que próximamente subirá un video de cómo hacer sexo orla. ¡NOOOOOO!



En el video Xoana González aparece sin maquillaje, esto generó que muchos de sus seguidores enloquecieran con su belleza al natural y algunos quieren saber cómo sería su aspecto si no tuviera las cejas tatuadas.



Uno de los tips que utiliza Xoana González para darle forma a sus cejas es utilizar rímel y un gel. En el video explica paso a paso como aplicar el gel luego de peinar las cejas.



Xoana González tiene mucha acogida entre los usuarios de Instagram, quienes afirman que no sólo es bella si no también divertida, honesta y sin pelos en la lengua.