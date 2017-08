¿Xoana González genera antipatía a Stephanie Valenzuela? Argentina denunció algo muy extraño [VIDEO]

Xoana González, quien tiene una columna en Trome.pe, hizo una grave denuncia en contra de la modelo Stephanie Valenzuela, con quien se vio las caras en el último programa de La noche es mía de Panamericana Televisión.



Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Pues, según comentó Xoana González con Trome.pe, Stephanie Valenzuela se mostró incómoda con su presencia en el set. Es más, ella no quería ver a la argentina en el mismo lugar en el que se encontraba.



"Cuando (Stephanie Valenzuela) vino, ellos (el personal de La noche es mía) me lo contaron (...) Esperábamos a que se sienta cómoda para (que yo pudiera) entrar", dijo Xoana González.



La columnista de este portal sostuvo que desconocía que Stephanie Valenzuela le tenía antipatía. "No sabía que me tenía 'bronca'", señaló Xoana González.



Carlos Galdós y Xoana González