Xoana González revela cuánto recibe de sueldo por La Noche es Mía y sorprende a todos [VIDEO y FOTOS]

La panelista de La Noche es Mía, Xoana González, hizo un comentario sobre su sueldo que sorprendió a mucho. Durante el juego de los cuchillos la argentina exigió a la producción del espacio televisivo que le pague un sueldo.



Xoana González publicó el video en su Instagram y generó intriga entre sus seguidores al revelar que no recibe ni un sol por ser panelista de La Noche es Mía. La argentina se quejó de que ella tenga que participar en el reto de los cuchillos ya que la invitada, Monique Pardo, no quiso.



"Ptm me clavaron a mi porque ella no quiso. Basta quiero un sueldo", escribió la argentina en Instagram. De inmediato los seguidores de Xoana González le preguntaron si es en serio que no recibe ni un sol por aparecer en La Noche es Mía.



Xoana González evito responder estas preguntas, pero muchos suponen que la argentina va al programa para hacer anuncios y así ganar dinero. El video publicado en el Instagram de la modelo tiene 2.772 reproducciones.

Anoche en la noche es mía ! Clavada Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 19 de Jul de 2017 a la(s) 9:43 PDT