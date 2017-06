Xoana González ha viajado por gran parte del Perú ofreciendo sus candentes shows en discotecas. Sin embargo, esta vez la argentina no la pasó nada bien en su viaje a Juliaca. ¿Qué le pasó a Xoana González? Veamos.

La altura fue demasiado para Xoana González, quien estuvo casi en todo momento utilizando tanque de oxígeno y tomando mate de coca para poder brindar sus shows pactados.

A través de su cuenta Instagram, Xoana González comentaba que viajar a Juliaca valió la pena por todo el cariño que le da el Perú cada vez que va a un nuevo destino.

A pasear un rato por Juliaca ! Que me refomiendan ? Dormi hasta recién ! Q rico dormir con lluvia por suerte ya paro pero me cago mi plan de conocer el lago Titi caca... esta noche a 3 horas de Juliaca show en la mina 💪🏻 con nieve y bajo cero 👌😬 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 3 de Jun de 2017 a la(s) 2:53 PDT

"A pesar del frío y la altura y estar mareada vale la pena conocer cada rincón de mi hermoso país Perú. Y sí que te reciben con mucho cariño. Creo que nadie se anima a venir ! Al final valió la pena! Volvería a venir. Gracias de corazón por el cariño! ¡¡¡Llenan esa falta d amor que tenemos todos los que dejamos todo atrás por seguir nuestros sueños!!!", escribió Xoana González en su cuenta Instagram.

Pero eso no fue lo único. Xoana González reveló que tuvo mareos y náuseas durante su estadía en Juliaca al haber llegado a más de 5 mil metros de altura. Pese a su malestar, brindó el show en la discoteca donde la contrataron.

"¡No sabía que a 5 mil metros de altura me iba a sentir tan mal! Un poco de oxígeno y dar el mejor show porque la gente que pagó su entrada se lo merece... también merece que me maquille jejejeje. Ahora me transformo", escribió en su cuenta Instagram Xoana González.

