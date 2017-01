Desenfada y sincera. Son dos características que los fanáticos de Xoana González siempre resaltan de su personalidad y así se lo hicieron saber en una entrevista exclusiva para Trome.

Dispuesta a resolver todas las dudas de sus fanáticos, Xoana González realizó una entrevista en vivo a través del Facebook de Trome donde se 'despachó' a diestra y siniestra.

Fresca e irreverente, así le gusta mostrarse en sus redes sociales. Xoana González siempre publica imágenes sensuales pero a la vez, trata de mostrarse al natural.

"Sin maquillaje y sin extensiones somos chicas normales. Tengo callos, juanetes, calzo cuarenta. Tengo varices y celulitis, somos chicas normales", comenta.

Por otro lado, Xoana González agradece al público peruano por los mensajes cariñosos que le envían a través de las redes sociales y se animó a hacer estas confesiones personales.

"En Argentina no me va a pasar esto. Aquí nos tratan como una reina, nos mandan regalitos y eso lo agradezco mucho", agrega.

SOBRE SU VIDEO SEXUAL

"Hubiéramos puesto atrás una banner de Rústica, de Soho, no sé. Rodrigo (su esposo), hay que hacer la parte dos de la mamad*"

Cuando tu esposo está a dieta e intentas colaborar 😂 Un vídeo publicado por Xoana González (@xoanaoficial) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 2:41 PST

MODA ARGENTINA

"En Argentina hubo una moda de ser bisexual. Nosotras nos besábamos entre chicas para calentar a los hombre. Cada uno es libre para hacer lo que quiera"

SIEMPRE HAGO EL PAPEL DE PUTA

"Cada vez que me llaman a hacer un papel en el cine, siempre hago de puta. Nunca voy a hacer nada de Shakespeare. Soy vaga para aprenderme guiones"

HOGAR RELIGIOSO

"Soy la 'coneja' negra de la familia. Mi mamá trabajaba en un colegio católico, mi padre y hermano son contadores y yo solo me calateo"

TALENTO PARA LA PINTURA

"En mi primer cuadro me gasté cien soles. Compre un lienzo y temperas de un sol y me puse a pintar. Los cuadros de Dragon Ball son solo para Rodrigo"

MENSAJE FINAL

"No sean lo que los demás quieran que sean. Si no se sienten cómodos con el trabajo y el novio, manden todo a la 'put* que los parió', no se queden sin vivir ninguna experiencia"