Xoana González en XOANA LOVE dice qué solo hay dos clases de hombres ¿Cuáles son? [VIDEO]

Conozcamos al sexo opuesto. Tengo que aclarar que todo esto lo aprendí mediante experiencias de la vida. En el colegio deberían poner la materia " hombres", ese ser extraño que nunca llegáramos a entender. El sistema piensa que nos va a servir álgebra, aunque nunca en la vida volvemos a utilizar el Teorema de Pitágoras, los colegios insisten en ponernos esas materias odiosas donde se sufre, hasta hoy tengo pesadillas con los exámenes de la secundaria.



Creo que sería más útil poner educación sexual, cortemos con los tabúes. No van a producirse más embarazos, al contrario habrá más información. Hasta te da miedo tanta información sobre enfermedades que debutas tarde.



Ya que no hay una materia sobre estas extrañas criaturas, quienes conviven con nosotras en este mundo, tuve que aprender a la fuerza de tropiezos. Dicen que sólo se debe tropezar con la misma piedra dos veces, debo decir que tropecé con piedras, rocas y piedritas. He llorado, sí, he llorado por amor, lo reconozco. Finalmente aprendí y no es que me crea la que más sabe, pero si medimos por la experiencia se podría decir que tengo un doctorado en hombres.



Y para todas las feministas que aseguran que todos los hombres son iguales, quiero decirles que no es así: existen 2 tipos de hombres y se les puede identificar muy fácilmente:

A) Está el que te quiere coger

B) Y el que ya te cogió



Esto lo voy a decir por si estás en duda con un noviazgo largo, un matrimonio donde no te sentís valorada, una relación monótona. Si empiezas a ver diferente a tu compañero de oficina y estás fantaseando con la idea de abandonar al marido, quiero que sepas querida amiga que no sirve de nada separarse de ese hombre, sufrir e ir en busca del príncipe azul o el gran salvador.



Ese hombre heroico que lo vemos cual Dios, se va a ir transformando paulatinamente en la porquería que tenes al lado, una vez que cruce la línea del hombre A al hombre B.



El hombre A que está interesado en nosotras es tan obvio: van a un restaurant y te saca charla, te pregunta, te re-pregunta ( eso es porque te está escuchando ), te consuela, de la nada te agarra la mano y te dice " tu abuelita es muy importante para mí ", cuando ni siquiera sabe su nombre, le encanta como te vestís, tu forma de relacionarte con la gente, tus sueños y tus ideales, come sushi, mira National Geographic, es dulce, te hace de taxi, te cocina, eructa para adentro, no toma alcohol, no fuma, no se droga, te dice piropos.



En cambio, el hombre B ( el que ya tenemos a nuestro costado, un poco aburrido de nosotras quizás ) se queda dormido, se babea mientras duerme, no le pidas el salto del tigre, ronca, ronca pero muy fuerte, dice que hablas pelotudeses, te pide que no hables, que no opines, que no compres ese labial nude Tono 3, que tenes mil iguales ( son parecidos, pero son diferentes) que no respires, se queja por la cantidad de zapatos que tenes, le molesta tu trabajo, tus horarios, tu forma de ser, tu forma de vestirte, de pronto tu mejor amiga ahora de la nada es mala influencia, te exige la clave del celular como prueba de confianza, ya no se lava los dientes, le conoces de memoria sus calzones, ya no le da vergüenza usar el horrible calzón de elástico gastado, lo peor de todo: se le escapan gases lacrimógenos delante tuyo y por si fuera poco si están en la cama los ventila a modo de gracia.



Así que mis queridas amigas, antes de decidir algo tengamos en cuenta esta humilde reflexión que con mucho cariño se las transmito, a mí me ha costado equivocarme una y otra y otra y otra vez ... y quizás me siga equivocando.





