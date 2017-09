Xoana González en XOANA LOVE cuenta la razón del por qué le dice adiós a sus implantes de senos [VIDEO]

Xoana González cuenta la verdadera razón del retiro de sus implantes de senos en XOANA LOVE. En esta columna, la argentina demuestra que esta dispuesta a cualquiera sacrificio por ser mamá.



Estoy a punto de entrar al quirófano como la planeé en mayo, pero gastos inesperados hicieron que postergue este ítem en mis planes. Chau tetotas gigantes, me hicieron muy feliz y las voy a extrañar, pero más amo la idea de poder amantar a mis futuros hijos. No me imagino yendo al jardín por mis hijos con unas tetas que lleguen primero que yo.



Sinceramente, me da melancolía. Las amo tanto a ellas como al lado sexy que se irá apagando de a pocos para dar comienzo a otro ciclo. Para dar lugar a lo maravilloso de la vida, que es el amor. Muero por sumar a la familia personitas que me llamarán mamá dentro de poco.



A internarme ! Tengo miedito y estoy ansiosa!! Les aviso cuando salga ! Todo va a salir bien ! Voy a extrañar a mis tetotas pero es un ciclo q se cumplió para darle comienzo a otro, q ansío mucho más q verme sexy 🤗 Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 11:56 PDT

A seguir con mi lista:

-Chau tetotas

-Seguir con tratamiento de fertilidad

- Seguir educando a mis perros con el adiestrador para tenerlos controlados

-Intentar fecundación in vitro, si se puede tener mellizos, trillizos o cuatrillizos de una

-Mantener una dieta sana y no engordar tanto como la última vez.

-No molestar tanto a Rodrigo con antojos inventados solo para molestarlo

- Cuando nazcan mis hijos convencer a mi mamá y a mi suegra que se muden a Lima

-Finalmente cuando pasen noches sin dormir no puede faltar: maldecir la hora que empecé con esto de buscar hijos jejejee

No se pierdan la noche es mía.... a las 11 pm por panamericana, canal 5 ! Una publicación compartida de Xoana González (@xoanaoficial) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 7:59 PDT