Yaco Eskenazi marca distancia de Christian Domínguez: "No soy mujeriego"

‘No soy mujeriego’, dijo Yaco Eskenazi por su amistad con Christian Domínguez, con quien no solo comparte en ‘El Gran Show’, sino que representó a su pareja en la telenovela ‘Solo una madre’.

“Le tengo mucho cariño a Christian, es mi amigo. Hace años hice mi primer casting con él para ‘Mi amor, el Wachimán’ y ahora estamos en ‘El gran show’”, comentó Yaco Eskenazi, que se encuentra sentenciado en el reality de baile.

¿No sientes temor que en redes sociales te asocien con él y digan que eres mujeriego?



No, porque no soy mujeriego. Creo que la gente no se debe de tomar todas las historias tan a pecho, hace un año Christian era muy querido, y ¿ahora ya no? Hay que ser muy puritano y santo para juzgar al resto.