Yaco Eskenazi quiere estar en la final de 'El Gran Show' [VIDEO]

Yaco Eskenazi dijo que se encomendará a todos los santos para recuperarse de la lesión que tiene en la rodilla y estar operativo para la final de ‘El gran show’.



“Me siento contrariado, no sé qué pasará. Mi lesión en la rodilla apenas me deja caminar, trato de bailar, pero no puedo... estoy rezando a todos los santos para recuperarme en algo y dar la pelea”, comentó el ‘león’ que posó, al lado de su hijo Liam, para revista ‘15 Minutos’.



Piensas dar un paso al costado...Para nada, iré hasta el final. (E.Castillo)

Yako Eskenazi en El Gran Show