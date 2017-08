Rosángela Espinoza hizo explotar a Yaco Eskenazi en Esto Es Guerra ¿Nadie quiere a la chica selfie? [VIDEO]

Primero fue Nicola Porcella, después Erick Sabater y ahora, Yaco Eskenazi. El capitán de Los Leones perdió la paciencia con Rosángela Espinoza después que la escuchara gritar en pleno juego de Esto Es Guerra, confundiendo a todos.

Yaco Eskenazi perdió los papeles y pidió, entre gritos, que Rosángela Espinoza se calle y deje de confundir a los demás en pleno juego. "Que le digan a Rosángela que no puede decir nada. No es que soples, es que no puedes gritar de allá a acá porque confundes a toda la gente y parece que estás soplando"

Ante esto, Rosángela Espinoza señaló que no entendía por qué el capitán de los leones se alteraba tanto si ella solo estaba preguntando algo. Sin embargo, 'picó' a Yaco Eskenazi al decir que 'Las Cobras' estaban ganando.

Ante esto, Yaco Eskenazi la destruyó al recordarle que estaba en uno de los puestos más bajos de rendimiento general en Esto Es Guerra y que no esté tan confiada para quedarse en el programa. "¿Pueden poner la tabla de posiciones para que Rosángela vea quién está ganando?"

Yaco y Rosángela

¿Qué pasa con Rosángela Espinoza? ¿Acaso nadie en Esto Es Guerra tolera a la chica selfie? Esta no es la primera vez que la modelo tiene roces con sus compañeros de reality. Patricio Parodi perdió la paciencia con la joven por no tolerar bromas del grupo.

Michelle Soifer declaró en más de una oportunidad su antipatía por Rosángela Espinoza en Esto Es Guerra. Y sobra decir que la relación entre la bailarina y Yahaira Plasencia es insostenible tras su participación en El Gran Show.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Rosángela Espinoza tiene una mala relación con compañeros en un reality de competencia. La chica selfie tuvo varios enfrentamientos en su paso por Combate, entre ellos Mario Irivarren.

Yahaira Plasencia y Rosángela Espinoza se enfrentaron.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.