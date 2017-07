Yaco Eskenazi dejó la bebida tras conocer el amor con Natalie Vértiz [VIDEO]

El capitán histórico, Yaco Eskenazi, confesó que antes de conocer a Natalie Vértiz era ‘borrachín’ e ‘infiel’, y que el amor lo hizo cambiar.



“No estaba en mis planes casarme, pero cuando conocí a Natalie Vértiz me enamoré de verdad. Antes no lo había estado, pero con ella cambié. Antes nunca había sido fiel, no aguantaba ni un mes. Es más, de los 20 a los 30 años era ‘borrachín’, me tomaba hasta el agua de los floreros, pero tomé ayahuasca y me cambió la vida”, dijo Yaco Eskenazi.



Luego, detalló que espera seguir en la televisión conduciendo o actuando, y que nunca se ha sentido un galán. “No soy guapo ni churro, creo que tengo actitud para enfrentar la vida”, sostuvo Yaco Eskenazi.

