Yaco Eskenazi sorprende a Natalie Vértiz con detalle de San Valentín, pero le hacen roche por esto [VIDEO y FOTOS]

El conductor de televisión Yaco Eskenazi utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas sentidas palabras a su esposa, la modelo Natalie Vértiz. El ex participante de Esto es Guerra acompañó el mensaje de una foto de Natalie con el pequeño Liam Eskenazi.



En la imagen publicada en el Instagram de Yaco Eskenazi se observa a Natalie Vértiz sujetando a Liam en la piscina, el conductor mira la escena con una sonrisa de oreja a oreja. La publicación tiene más de 13. 000 me gusta por las sentidas palabras del conductor hacia su pareja.



"Y así es como siempre te miro. Muerto de amor por ti porque siempre supe que eras especial, tu espíritu es único. Estás llena de amor y cada día que pasa me enseñas a ver el mundo de una manera positiva. Te amo y se que nos haremos viejitos juntos, caminaremos juntos esta vida porque así lo decidimos. Feliz día de San Valentín y que esa sonrisa nos dure toda la vida", escribio Yaco Eskenazi en su Instagram. ¿Hace llorar no, sobrinos?

Y así es como siempre te miro. Muerto de amor x ti. Xq siempre supe q eras especial, tu espíritu es único. Estás llena d amor y cada día q pasa me enseñas a ver el mundo d una manera positiva. Te amo y se q nos haremos viejitos juntos, caminaremos juntos esta vida xq así lo decidimos " Ride or Die " Feliz día de San Valentín !! Y q esa sonrisa nos dure toda la vida @msperu Una publicación compartida de Yaco (@yacoturco) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 8:10 PST

Pero a algunos la publicación en lugar de conmoverlos, los enervo ¿La razón? La piscina que tiene la pareja conformada por Yako Eskenazi y Natalie Vértiz en su patio es portátil ¿Qué dirá la gotita de Sedapal?



Usuarios de Instagram consideran que es un desperdicio de agua innecesario. "Asu, qué desperdicio de agua y la municipalidad dónde esta", se lee entre los comentarios que critican a la pareja.



Yako Ezkenazi no ha respondido a las críticas y los seguidores de la pareja las minimizan afirmando que los críticos sólo tienen odio en su corazón. Natalie Vértiz no se ha pronunciado al respecto ¿Qué opinas, sobrino, eres del Team Leave Yako y Natalie alone o eres del team Que inconzhientez zon señores Yako y Natalie?