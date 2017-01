Yahaira Plasencia sigue en la polémica por las constantes denuncias de los exintegrantes de su orquesta de salsa. La última en aparecer para acusarla de exsplotadora es la bailarina Miluska López, quien añadió haber recibido maltratos físicos de parte de la 'Reina del Totó'.

La joven no solo ratificó las acusaciones de de que Yahaira Plasencia de ha reducido los sueldos de los integrantes del grupo sino que las obliga a consumir los menús más baratos en sus giras a provincias.

"Para qué seguir regalando mi baile a alguien que cobra bien y que se viene a hacer la mosca muerta diciendo que 'no, que me han pagado menos, que no es lo que piensan, que yo no soy millonaria'. ¿Si no eres millonaria por qué te alucinabas? Por candy la dejaron... Por mala te van a dejar tus bailarinas y tus cantantes", declaró indignada Miluska sobre lo que vivió junto a Yahaira Plasencia cuando se integró a la orquesta en setiembre pasado.

"Yo me fui por el mal trato de ella, porque no único que hacía era ningunearnos, entonces nunca entendí para qué nos contrataste si fuiste tú la única que me hizo el casting y que decías que te gustaba mi cabello... Yo no aguantaba más. De qué me servía irme de viaje si lo único que iba a hacer era tratarnos mal", remarcó sobre Yahaira Plasencia.

Pero las cosas no quedaron ahí pues Miluska indicó que también habría recibido maltratos físicos de parte de Yahaira Plasencia. "Hay videos donde saklimos nosotras bailando en los que ella atina a jalarnos", contó.

Asimismo, aclaró que en ningún momento se llevó el vestido que le fue entregado en la orquesta como habría deslizado el entorno de Yahaira Plasencia.