Yahaira Plasencia 'asadaza' por suspensión de careo con Jerson Reyes ¿Qué pasó? [VIDEO]

Yahaira Plasencia y Jerson Reyes se volvieron a ver las caras en el 23 Juzgado pero no todo salió como querían. La diligencia quedó suspendida porque se notificó a tiempo al canal Latina para que envie a su representante legal por la demanda que entabló la salsera por difamación.



El careo entre Yahaira Plasencia y Jerson Reyes suspendido hasta el 17 de marzo. La salsera se mostró totalmente incómoda con lo sucedido pero confía en que todo saldrá a su favor.



A pesar de no haber dado declaraciones al respecto, Yahaira Plasencia hizo evidente su molestia al posponerse la citación hasta el próximo mes. El programa 'Cuéntamelo Todo' emitió imágenes de la salsera saliendo del Juzgado.

JERSON REYES INCÓMODO

El futbolista demandado, Jerson Reyes, sí se tomó algunos minutos para responderle a la prensa y expresar su molestia por lo que viene sucediendo.

"Es incómodo para ambos yo no trabajo yo trabajo fuera de Lima pera venir tengi que pedir permiso", dijo Jerson Reyes a la salida del Juzgado.

Finalmente volvió a afirmar que no se arrepiente de haber declarado en 'El Valor de la Verdad'. "No me arrepiento de salir a exponer algunos temas fue por un tema de seguridad", agregó.