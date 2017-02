Yahaira Plasencia: El audio bomba que revela cómo trataba a las integrantes de su orquesta [VIDEO]

Siempre lo dijo pero ahora hay pruebas. Yahaira Plasencia reconoció en más de una oportunidad que se maneja un genio de los mil demonios y que a veces le es difícil controlarse. Sin embargo, en el programa 'Amor Amor Amor' se difundió un audio que sí demuestra lo que muchos han dicho de ella.

En el audio difundido por una de las ex cantantes de la orquesta de Yahaira Plasencia, se escucha cómo la salsera muestra su lado más explosivo y les pide a sus bailarinas y cantantes que no se crean estrellitas.

"Acá no quiero estrellitas, no quiero hue..., que se les esté subiendo los humos porque están hasta las hue... en ese aspecto. Ni siquiera llegan a nada, no llegamos a nada porque igual seguimos abajo ya se van a creer cositas, entonces... sacan la vuelta en 'one' porque bailarines y cantantes hay millones", dijo Yahaira Plasencia en el audio.

Yahaira Plasencia decidió hablar directamente con el programa 'Amor Amor Amor' para dar su descargo y comentar que sí, efectivamente era su voz y que así le habló a todos sus integrantes de orquesta porque ellos recién están empezando como grupo a diferencia de otros que ya están hace tiempo en el negocio.

Además, Yahaira Plasencia negó que haya despedido arbitrariamente a la cantante Kimberly Pimentel o que se haya tratado de celos en el escenario. La joven chalaca le respondió a la salsera y le dijo que nunca se había comportado mal con ella.

Yahaira Plasencia contó incluso que ya tiene una nueva delantera en su orquesta después de que todas las otras chicas que estuvieron acompañándolas hasta el domingo se retiraran de la agrupación.

