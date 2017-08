Yahaira Plasencia: ¿cómo reaccionó tras enterarse de balacera en el 'Tumbao Vip'? [VIDEO]

Yahaira Plasencia manifestó que se llevó un tremendo susto cuando se enteró que en la discoteca miraflorina donde se presentó, hubo una balacera el martes en la madrugada, ya que su hermano y músicos se encontraban dentro del local.



“Yo llegué después, pero mi hermano y músicos estaban ahí viendo los detalles del concierto. Cuando llegué (al local) todos me decían que no baje de la camioneta. Después me enteré que hubo una balacera y me asusté”, comentó Yahaira Plasencia.



Sin embargo, una vez que las cosas se calmaron, Yahaira Plasencia cumplió con realizar su show, además, dijo que no es la primera vez que pasa por una situación de peligro.



“Yo quería irme, pero tuve que cumplir, igual ya había pasado por un tema similar. Cantamos en muchos lugares, algunos peligrosos, estamos expuestos a cualquier cosa”, finalizó Yahaira Plasencia.

Sujeto desata balacera