Rosángela Espinoza: Estas fotos demuestran la cercanía de la 'chica selfie' y Cuto Guadalupe [VIDEO]

Cuto Guadalupe siempre ha tenido los mejores comentarios sobre Rosángela Espinoza. Desde su participación en El Gran Show, el tío de Jefferson Farfán señaló que la 'chica selfie' era su favorita a no solo ganar la temporada sino también Reyes del Show.

Sin embargo, cuando se le preguntaba por Yahaira Plasencia, Cuto Guadalupe siempre prefería callar y reservarse su opinión. No fue sino hasta el incidente del pésimo baile de Rosángela Espinoza con el bailarín de la salsera, que el exfutbolista empezó a dar su opinión sobre la 'reina del totó'.

"Ha dejado mucho que desear. (...) Ustedes mismos lo han visto, cero humildad. Es una chica que, como siempre he aprendido de chico se dice así: 'fácil es llegar, difícil es mantenerse'", dijo Cuto Guadalupe sobre Yahaira Plasencia

Luego, cuando Yahaira Plasencia se retiró de Reyes del Show antes de escuchar el veredicto final de la eliminación, Cuto Guadalupe le dedicó un post en Instagram señalando que la salsera se 'sacó la careta'.

"El tiempo me dio la razón. El sábado vi como la señorita Yahaira Plasencia se sacó la careta. Es lamentable su actitud ante el público, ante Gisela Valcárcel y todos los integrantes del programa Reyes del Show. Se fue del programa sin escuchar el veredicto del público dejando claro que la humildad no es algo de la que ella goza. En un momento pensé que me había equivocado con un comentario que hice sobre ella, pero no fue así", declaró Cuto Guadalupe a través de su cuenta Instagram.

Muy por el contrario, Cuto Guadalupe ha tenido palabras más que favorables para Rosángela Espinoza y sus presentaciones.

"El totó es como comer ceviche todos los días y la gente quiere algo diferente y, eso se lo da Rosángela. Yo en realidad espero que ella gane, soy su hincha. Cuando ganó 'El Gran Show' fui el primero en aplaudir su triunfo. Ella vive con intensidad esta gala, sabe lo que quiere, es humilde. A ella, las cosas no le cayeron de cielo. Ha sabido manejar ciertas situaciones y todo el sacrificio es válido", dijo Cuto Guadalupe cuando se le preguntó cuál de las dos era su favorita para quedarse en Reyes del Show.

Ahora, Rosángela Espinoza y Cuto Guadalupe coincidieron en el concierto organizado por Gisela Valcárcel y ambos compartieron una fotografía juntos.

