¿Yahaira Plasencia tiene competencia? Melissa Klug se 'luce' como cantante [VIDEO]

¡Cuídate de la competencia Yahaira Plasencia! Melissa Klug compartió un video en donde canta y baila en compañía de su amiguísima Evelyn Vela. La mamá de los hijos de Jefferson Farfán subió en sus redes sociales un divertido video donde disfruta de una rica salsa.

"Lo que tengo yo me lo gané yo, soy el que cayó y se levantó", dice la letra de la canción que entona Melissa Klug junto a Evelyn Vela. Las amigas incluso se ponen a bailar en una especie de coreografía.

Pero eso no sería todo. A juzgar por la letra, Melissa Klug podría identificarse mucho con la canción de la 'Charanga Habanera', 'Lo que tengo yo' debido a todo lo vivido desde su relación con Jefferson Farfán, pasando por su separación hasta la actualidad, en donde se le vincula sentimentalmente con el bailarín Ítalo Valcárcel.

Melissa Klug cantando

Recientemente Evelyn Vela se ha visto involucrada en un escándalo con Jefferson Farfán. La mejor amiga de Melissa Klug denunció al futbolista por agredirla física y verbalmente cuando salió en defensa de Melissa Márquez, una amiga en común.

Sin embargo, Melissa Klug no ha hablado de la denuncia por el acuerdo que mantiene con Jefferson Farfán. “No es asunto mío. Todos saben que yo no puedo hablar de Jefferson , me mantengo al margen”, señaló.

Evelyn Vela vio que Jefferson Farfán y Melissa Márquez se enfrascaron en una discusión. El futbolista le habría incluso rociado un poco de licor en el cuerpo.

Al ver esta actitud , Evelyn Vela le reclamó al futbolista pero recibió una mala respuesta. Según se menciona en el parte, Jefferson Fafán la insultó y le escupió en el rostro.

