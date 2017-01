Yahaira Plasencia cuadró en vivo a Sofía Franco y mira cómo reaccionó la conductora [VIDEO]

Yahaira Plasencia no aguanta pulgas de nadie. Eso lo dejó claro luego de la llamada telefónica que le hizo hoy a Sofía Franco en el programa 'Cuéntamelo Todo' de ATV.

Yahaira Plasencia fue acusada por varios extrabajadores de su orquesta de haber sido víctimas de maltrato y de no haberles pagado en varias oportunidades sus sueldos.

Dos de sus ex músicos llegaron al set de Cuéntamelo Todo para contar todos los problemas que tuvieron que pasar por no contar con su dinero. Incluso uno de ellos le envió carta notarial a Yahaira Plasencia por el tema pero no ha recibido respuesta.

Sin embargo, Yahaira Plasencia no se quedó callada y decidió contactarse con el programa Cuéntamelo Todo para dar su versión de los hechos. Sin embargo, nadie esperaba que la salsera tuviera unas duras palabras contra el programa.

"Otro punto que quiero aclarar es con el programa 'Cuéntamelo Todo'. Los felicito porque han empezado muy bien, con Sofía como conductora y todo pero no sé qué pretenden con sacar cosas antiguas que en realidad me hacen daño, a mis familias. Estoy en una nueva etapa de mi vida y esas cosas envenenan mucho a la gente", declaró Yahaira Plasencia.

Ante esto, Sofía Franco no pudo evitar su cara de asombro al escuchar a Yahaira Plasencia decir esto y solo atinó a responderle que por esos escándalos que se mostraron en el informen previo ella se había vuelto famosa.

"El recuento de tu vida Yahaira es evidente, la gente recuerda los excesos, los escándalos", atinó a decir Sofía Franco. Sin embargo, Yahaira Plasencia no la escuchaba y solo decía que no le respondería a nadie.

