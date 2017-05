Yahaira Plasencia: ‘Cuto’ Guadalupe molesto porque se sigue 'colgando' de Jefferson Farfán

Luis ‘Cuto’ Guadalupe marcó distancia de Yahaira Plasencia, al afirmar que no aceptó ir como jurado a ‘Esto es Guerra’ para no cruzarse con la salsera, que sigue ‘colgándose’ de su sobrino Jefferson Farfán.

“No entiendo por qué usaron mi imagen anunciando que iría al programa como jurado, pues les dije que no porque no quería estar incómodo (por la presencia de Yahaira Plasencia). La producción sabía mis motivos, no me voy a prestar a ese juego. A mí no me censuraron como a Tilsa, fui yo el que decidió no asistir”, comentó ‘Cuto’ Guadalupe.



Además, criticó a Yahaira Plasencia por enviarle saludos y besitos a su sobrino Jefferson Farfán, a través de ‘Esto es Guerra’.

“Ella hace todo eso para generar polémica, esas cosas molestan a la familia, pero es inevitable porque vive de eso. El caso de ella (Yahaira Plasencia) es como el de Tilsa con el ‘Loco’ Vargas, que siempre tienen que hacer comentarios para seguir en vigencia”, enfatizó 'Cuto' Guadalupe, quien apadrinó ‘Rústica’ de MegaPlaza.

Yahaira Plasencia le mandó este cariñoso mensaje a Jefferson Farfán en 'Esto es Guerra'.

‘ES UN CABALLERO’



Por su parte, Yahaira Plasencia comentó que su relación con Jefferson Farfán terminó en los mejores términos porque el futbolista es un caballero.

“Nunca he hablado mal de él porque le tengo mucho respeto, la relación terminó en los mejores términos, todo bonito. Es un caballero”, dijo Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia felicitó a Alondra García por su romance con Christian Meier y la calificó como una mujer muy inteligente porque es feliz sin importarle lo que digan los demás.

“Si ella es feliz, que lo disfrute, y me parece inteligente porque no le interesa lo que diga el resto. Yo quisiera vivir así, pero estoy traumada porque pueden grabarme por aquí o por allá”, sostuvo Yahaira Plasencia.