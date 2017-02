Por: Eric Castillo



La cubana Dailyn Curbelo está convencida que a Yahaira Plasencia le va mal por sus propias acciones y haberle puesto los ‘cuernos’ a Jefferson Farfán. Además, dijo que no le hizo ‘brujería’ a la ‘reina del Totó’.

En los últimos días se especula que le habrías hecho brujería a Yahaira...



¡Está loca! En primer lugar no tengo que hacerle daño a ella ni a nadie. Segundo, las cosas malas que le pasan son por su mala cabeza, porque nadie le mandó meterse con otro hombre teniendo pareja, por engañarlo. Todo lo que vive es producto de su mala conducta, así que no me eche la culpa.

Entonces, le pides que ‘apechugue’...



Que asuma las consecuencias de sus actos. Yo no la conozco, nunca nos hemos cruzado.



¿Te animarías a darle un consejo?



Que estudie canto, que aprenda a vocalizar. Le puedo recomendar a una profesora...

¿Y algún consejo para su vida personal?



Debe recordar que los seres humanos no podemos perder la humildad. Ella viene de abajo, pero se le subió la fama a la cabeza, no la supo manejar, no tuvo una persona leal que la aconsejara.

Finalmente, calificó como ‘caritas’ y ‘cuerpos inyectados’ a los ‘chicos reality’ que se lanzan de cantantes sin estudiar.



“Este domingo, en ‘Las Palmeras’, Trapiche, van a saber lo que es cantar salsa con Willie González y esta servidora”, dijo Curbelo.