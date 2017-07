Yahaira Plasencia vuelve a preocupar por sus estado de salud luego de que sufriera una descompensación en medio de una presentación en Estados Unidos. La situación causó mucha alarma y provocó roces entre el equipo y el público.

Como se ve en las imágenes emitidas por 'Amor, amor, amor', Yahaira Plasencia llevaba a cabo su show en New Jersey cuando perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliada por sus compañeros. Las luces se apagaron mientras la salsera era atendida.

La situación se complicó por varios segundos más mientras su hermana y su amigo 'Brayan' trataban de ayudarla ante la confusión del público. Las imágenes muestran que Yahaira Plasencia incluso presentó un aspecto que hacía temer lo peor.

Sin embargo, Yahaira Plasencia comenzó a reponerse un poco mientras recibía un poco de aire de sus acompañantes, quienes tuvieron varios problemas porque algunos espectadores quisieron tomarse fotos con la cantante.

El equipo de Yahaira Plasencia no tuvo otra opción que alejar a la mayoría de ellos a gritos para no causarle más problemas a la estrella. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la intérprete de 'El baile del Totó' pasa por estos inconvenientes durante alguno de sus espectáculos.