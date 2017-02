¡Caray! Yahaira Plasencia logró admitir que cometió "un error" en la relación con el futbolista Jefferson Farfán. La salsera dio a entender que le fue infiel a Farfán con su exsaliente Jerson Reyes en una entrevista en Amor, amor, amor. ¡Noooo!





“_Yo puedo decir que en algún momento cometí un error. Lo cometí porque soy joven, pero todo lo que se dijo fue muy cruel y no todo era verdad. Me afecto muchísimo, por eso es que yo en un momento le agarré fastidio al canal 2 porque me hicieron mucho daño_”, indicó Yahaira Plasencia.



Como se recuerda, Jerson Reyes contó en ‘El valor de la verdad’ que tuvo algo que ver con Yahaira Plasencia mientras que estaba con Jefferson Farfán.



“Sí, en algún momento cometí un error, pero nadie es Dios para juzgar para que se burlen porque mucha gente se burló. A mí me tumbó por completo hasta quería dejar la orquesta pero no lo hice porque me considero una mujer fuerte”, manifestó Yahaira Plasencia.



Yahaira Plasencia vio el "ampay" que Amor, amor, amor tenía de ella y se mostró más que relajada, en la imágenes del video se ve que un joven la toma de la cintura. “Él es mi pata… Fuimos a tonear un toque”, sentenció Yahaira Plasencia en el programa.