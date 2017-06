Yahaira Plasencia en Esto Es Guerra: La verdad detrás de su nuevo look [VIDEO]

Yahaira Plasencia sorprendió a muchos con su ingreso a Esto Es Guerra. Pese a que en el pasado comentó que haría el ridículo en el programa por no tener fuerza, esta vez la salsera aceptó ser parte del reality de competencia. Sin embargo, su nuevo look no pasó desapercibido y hasta Peluchín la comparó con Rossy War.

Precisamente el nuevo peinado de Yahaira Plasencia no solo llamó la atención de Peluchín sino de muchos usuarios en redes sociales quienes comentaron sobre este nuevo look. Quien también tuvo algo que decir sobre la apariencia de la salsera es Rosángela Espinoza.

Una reportera de América Espectáculos le preguntó a la chica selfie si creía que Yahaira Plasencia había copiado su cerquillo además de su saludo de ingreso. Rosángela Espinoza no quiso darle 'color' y prefirió no mencionarla.

Yahaira Plasencia en Esto Es Guerra

Cuando le preguntaron a Yahaira Plasencia si lo que quería era imitar el look de Rosángela Espinoza, la salsera lo negó y reveló que el peinado del día solo era algo temporal: un cerquillo falso.

"Es look nomás. Me lo quito mañana y vengo con mis ondas. No, no no. No voy a decir nada mejor. Es solo un look que me pusieron hoy día y punto", declaró Yahaira Plasencia molesta porque dejaran entrever que quería copiar a Rosángela Espinoza.

Yahaira Plasencia es una de las entradas bombas que ingresarán esta temporada a Esto Es Guerra. En el primer programa, ella, Rafael Cardozo y Alexis Descalzo. Estos días, se revelarán los nuevos pases.

El spot completo de las ideas y venidas del integrantes de Esto es Guerra

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.