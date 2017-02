Yahaira Plasencia: su hermano se la jura a César Távara y le dice todo esto [VIDEO]

¡Arde Troya! Tras la reveladoras declaraciones de César Tavara contra Yahaira Plasencia en la que menciona que 'la gente no la quiere', el hermano de la salsera salió rápidamente en su defensa.

A través de las redes sociales, Jorge Plasencia, hermano de la 'Reina del Totó' se mandó con todo y le lanzó una advertencia al primo de Jefferson Farfán.

"Así como vienes con tu cara de cojud* a pedir ayuda con esa misma cara vas a salir a afrontar todas las estupideces que has dicho" comentó el hermano de Yahaira Plasencia etiquetando en su post a César Távara.

Parece que Yahaira Plasencia ya no es del total agrado de César Távara. Aunque ellos siempre quieren dejar en claro que son amigos y hasta hermanos y todo está bien con la orquesta, lo cierto es que todo podría cambiar tras la difusión de un audio del primo de Jefferson Farfán.



En el programa 'Amor de Verano' se difundió un audio en el se escucha cómo César Távara no tiene las mejores palabras sobre Yahaira Plasencia.



"¡Yahaira está quemada, está quemada, la gente no la quieren! Está toda flaca, descuidada, la gente la está haciendo mie... (...) Esto de la orquesta lo voy a manejar yo, con mi primo obvio. El que quiere puede venirse conmigo y esto va a lo serio, pero yo lo quiero hacer con gente responsable"