Por: Eric Castillo



Lucía de la Cruz está decepcionada de la actitud de Yahaira Plasencia, quien hace unas semanas la ignoró en el aeropuerto.

“Soy madrina de ‘Son tentación’, la conozco desde chiquita y siempre la aconsejé, pero me sorprendió que me ignore en el aeropuerto. Espero que no sean ciertas las cosas que dicen de ella, y que recuerde que es fácil subir, pero difícil mantenerse. Además, las caídas son dolorosas”, sostuvo Lucía de la Cruz, quien alista la celebración por su 55 aniversario como cantante criolla.

¿Estará Yahaira?



Dicen que ‘chotea’ a muchos, por eso no la invité. Pero si desea participar tiene las puertas abiertas para el próximo 26 de febrero.

¿Es cierto que estafaste a Evelyn Vela?



No es cierto. Ella me dio un adelanto de tres mil soles, pero me enfermé y no pude viajar. Es cuestión de reprogramar la fecha, cuando ella quiera.