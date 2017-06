Yahaira Plasencia cuando le preguntaban sobre su ingreso a Esto Es Guerra: "Haría el ridículo" [VIDEO]

Esto Es Guerra inició su temporada 'De Regreso al Origen' con grandes sorpresas. Una de ellas es el ingreso de Yahaira Plasencia al programa. La 'reina del totó' llegó al set del reality de competencia con un look que hizo que Peluchín la comparara en redes sociales con Rossy War.

En el spot promocional para la nueva temporada, se dejaba entrever que Yahaira Plasencia ingresaría al reality. Sin embargo, nada estaba dicho. En varias ocasiones el nombre de la salsera había sido lanzado como posible ingreso a Esto Es Guerra pero nunca se concretó.

Esta vez, Yahaira Plasencia será una de las guerreras y formará parte del equipo de Los Leones o Las Cobras. Esta no será su primera incursión en un reality de competencia. Recordemos que ella participaba en Verano Extremo.

Yahaira Plasencia en Esto es Guerra

Sin embargo, hace algunos años cuando Yahaira Plasencia aún era pareja de Jefferson Farfán y lucía su cabellera rubia también fue voceada como nueva integrante de Esto Es Guerra. En ese entonces, se le preguntó si se uniría a la competencia.

Ante esto, Yahaira Plasencia sorprendió con una respuesta bastante sincera y señaló que haría el ridículo si entraba a Esto Es Guerra por no tener fuerza para las competencias.

"Yo no soy buena en las competencias. No tengo fuerza de nada. Imagínate, si no tengo fuerza para las cargadas (en el baile) menos para un reality. (...) Las integrantes de Esto Es Guerra son muy buenas, pero yo no lo estoy. Sería entrar a hacer el ridículo porque no soy buena (...) Es difícil, no creo que pueda", dijo Yahaira Plasecia.

Yahaira Plasencia cuando hablaba de Esto Es Guerra

