Yahaira Plasencia regresó de gira en Europa y la insultaron en el aeropuerto [FOTOS]

La salsera Yahaira Plasencia tuvo un desagradable recibimiento en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’, a donde llegó luego de su gira por Europa, pues una mujer la insultó. “¡Quitamaridos! Te metiste con Jefferson Farfán”, gritó una ciudadana.



Inmediatamente la hermana y tía de Yahaira Plasencia se acercaron para increparle y reclamarle por su actitud.



‘Ten respeto’, le dijeron, mientras la mamá de Yahaira Plasencia corrió hasta donde estaba la agresora para que su hija Silvana no la golpeara, pues se puso en el medio con los brazos abiertos. Bryan Solís también hizo lo mismo y alejó a los familiares.

Al respecto, Yahaira Plasencia aseguró que no se siente afectada.

“Yo estoy tranquila, no hay problema. Estoy feliz”, expresó.



Además, Yahaira Plasencia evitó hablar sobre el supuesto romance que habría iniciado con su amigo Bryan.



Sobre el comunicado que escribió Jefferson Farfán, pidiendo respeto a su expareja, la cantante no quiso referirse. “No hablo de nadie, estoy tranquila, agradezco la gira. Ahora me voy de frente a grabar. Todo tranquilo”, indicó Yahaira Plasencia.



Mucho menos quiso referirse a la supuesta vinculación de Farfán con Melissa Loza. “A todo el mundo le deseo que sea feliz, y bendiciones para todos”, dijo escuetamente Yahaira Plasencia.

‘MI GIRA FUE UN ÉXITO’



Yahaira Plasencia aseguró que la gira que hizo por Europa fue todo un éxito. “Solo diré una cosa: estoy súper feliz por mi gira a Europa y Estados Unidos, ha sido súper exitosa. Quiero agradecer únicamente a los empresarios que compraron la fecha, nada más”, precisó la ‘Yaha’.