Yahaira Plasencia respondió esto a insultos que le lanzaron en aeropuerto

Yahaira Plasencia restó importancia al calificativo de ‘quitamaridos’, que le gritaron en el aeropuerto a su llegada al Perú después de su gira por Europa.

“Jamás me ha pasado, nunca me han gritado, por eso siento que fue ‘mandadito’. Si es la opinión de la señora, está bien, pero creo que no es de seres humanos gritarle cosas feas a otras personas”, dijo Yahaira Plasencia, quien justificó la reacción de su familia por el insulto que recibió.



“Mi familia siempre va a sacar las garras por mí”, añadió Yahaira Plasencia.



De otro lado, Rosángela Espinoza indicó que espera que Yahaira Plasencia sea sancionada por su ausencia en ‘Esto es Guerra’.



“Sé que hay una sanción o multa cuando se llega tarde al programa, pero eso lo ve la producción”, precisó la ‘Chica selfie’, que lanzó su línea de jeans ‘Lucma’.