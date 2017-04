¿Yahaira Plasencia borrará fotos con Jefferson Farfán? Esto dice la salsera [VIDEO]

Yahaira Plasencia contó que no borraría las fotos que tiene con Jefferson Farfán de sus redes sociales, tal como lo hicieron Paolo Guerrero y Alondra García Miró.

“No (borraría las fotos), los bonitos recuerdos quedan”, comentó Yahaira Plasencia que acaba de llegar de Cancún, donde festejó su cumpleaños número 23.

“Me fui con unos amigos y mi familia. Me llevé a mis hermanos, la pasé superlindo. Fue un cumpleaños en familia. Me he divertido bastante, regresé relajadísima. Hace mucho tiempo que no tenía un relajo para mí”, indicó Yahaira Plasencia.

Yahaira Plasencia, además, aseguró que está soltera, pero no le faltan pretendientes.

“Si me llega el amor, bien...pretendientes hay algunos, pero ahorita estoy mentalizada en otras cosas, como mi carrera, mi trabajo, mi familia...”, finalizó Yahaira Plasencia.