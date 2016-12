Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán participaron del mismo evento ¿Navidad los unió? [VIDEOS y FOTOS]

La magia de la Navidad logra hasta lo imposible. Este miércoles, la Municipalidad del Callao realizó un evento para los niños del primer puerto que tuvo como invitados nada más y nada menos que a Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

Si bien no coincidieron en el evento, Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán llegaron hasta el coliseo Miguel Grau del Callao para llevar alegría a los pequeños a pocos días de la fiesta navideña.

Jefferson Farfán llegó al coliseo cerca de las 10:30 de la mañana y no dudó en apoyar al alcalde Juan Sotomayor en el evento. El futbolista vestía un buzo, lentes oscuros y una gorra.

Yahaira Plasencia, por su parte, acudió al evento al promediar las 2 pm. y, fiel a su estilo, deleitó a la audiencia con su popular 'baile del totó'.

La presencia de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán no hace más que incrementar los rumores de su 'reconciliación', a pesar de que nunca confirmaron si habían puesto fin a su relación.

Todo parece indicar que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se siguen frecuentando y esperan que de a pocos la gente se acostumbre nuevamente a verlos juntos.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia quedó más que sorprendida en la final de Reyes del Show luego de que la jurado del reality Michelle Alexander la felicitara porque se había enterado de 'su secreto'.



"Le has preguntado a Yahaira por qué está tan sonriente. ¿Por qué no te da la primicia? ​Yo me he enterado de muy buena fuente", dijo Michelle Alexander para admiración de muchos.



¿Se habrá reconciliado con Jefferson Farfán? Será cuestión de tiempo saber si Yahaira Plasencia volvió con el futbolista.