¿Yahaira Plasencia justifica su infidelidad a Jefferson Farfán porque él también le sacó la vuelta? [VIDEO]

Yahaira Plasencia se mandó con todo durante una presentación en una discoteca el último fin de semana y justificó su supuesta infidelidad a Jefferson Farfán con Jerson Reyes porque el futbolista también la habría engañado.



"Hay hombres mentirosos, hay hombres tramposos. Hay hombres que prefieren estar con los amigos, en vez que con la mujer", dijo Yahaira Plasencia en un momento de su presentación. Pero lo siguiente que mencionó da a entender que ella lo engañó porque él también le fue infiel. "La mujer es fiel hasta donde el hombre lo dice. Si el hombre se porta mal, la mujer también se porta mal, porque ya los tiempos han cambiado", indica la salsera.



Tal parece que Yahaira Plasencia se cansó de los ataques de sus detractores y al mencionarle sobre los audios donde Jefferson Farfán desmiente cualquier comunicación con la 'reina del totó', esta responde que "me da igual. No me interesa hablar."



Yahaira Plasencia no quiere reconquistar a Jefferson Farfán.

En otro momento, César Távara pidió que dejen tranquilo a Jefferson Farfán porque él está mucho mejor solo. "Él está muy feliz y hay que dejarlo de mencionar y dejar de estar mandando indirectas o dedicatorias"



El 'Primo alcahuete' además mencionó que Yahaira Plasencia menciona a cada rato a Jefferson Farfán solo para seguir teniendo pantalla y tiene que promocionarse. "Lo menciona a cada rato o con dedicatoria en alguna canción. Él no tiene comunicación con otra persona"



El Zorro Zupe, en tanto también indicó que conversa con Jefferson Farfán y el futbolista le habría dicho que no mantiene ninguna relación, ni habla con Yahaira Plasencia. "Él me ha dicho que no mantienen ningún contacto con ella".

Cantante hizo peculiares comentarios sobre infidelidad