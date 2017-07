Yahaira Plasencia: Su sentida respuesta tras comunicado en que Jefferson Farfán la defiende [VIDEO y FOTOS]

Esta semana Jefferson Farfán decidió pronunciarse por los ataques que recibe su ex pareja, la cantante Yahaira Plasencia. La salsera se mostró conmovida por estas palabras y decidió responder con una escueta publicación en Facebook, red social donde el futbolista le expresó unas disculpas.



Yahaira Plasencia no se dirigió a ninguna persona en específico, pero explicó que pasó momento terribles. No es para menos, la joven de 22 años fue acusada de oportunista y de ambiciosa por el tío y el primo de Jefferson Farfán.



La publicación de Yahaira Plasencia en Facebook tiene 4.225 me gusta. La salsera afirma que no sabe cómo logró superar todos esos malos momentos, pero actualmente se siente feliz con su carrera como cantante.



Yahaira Plasencia le agradeció a su familia estar siempre pendiente de ella y no dejarla caer. "Y ahora en esta etapa de mi vida que siento que he madurado, aprendido y recuperado fe, siento que Dios me ha bendecido como nunca pensé , tengo la dicha de tener a mi familia , trabajo , salud y sobre todo lo que tanto busqué, tranquilidad y paz", se lee en la publicación de la cantante.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.