Yahaira Plasencia quiere ser amiga de Jefferson Farfán [VIDEO]

Yahaira Plasencia comentó que no le sorprenden las lujosas fiestas que realiza Jefferson Farfán en Miami, porque anteriormente disfrutó de los paseos en yate en el Caribe.



“Sí, yo he estado en yates con él (Jefferson Farfán) cuando viajamos al Caribe. Nos fuimos en un yate, fue un paseo bastante agradable, bonito, compartimos y punto... pero tampoco es que sea lo máximo”, comentó Yahaira Plasencia en ‘Domingo al día’.



Asimismo, defendió Jefferson Farfán enfatizando que tiene todo el derecho de divertirse. “Él siempre se ha divertido así. Lo hacía antes de estar conmigo y también lo hace después. Lo que pasa es que todo lo hacen más grande”, dijo Yahaira Plasencia.



En otro momento, no descartó tener en el futuro una amistad con la Jefferson Farfán.

“Es una buena persona en todo el sentido de la palabra. Creo que se puede ser amigo del ex, veremos si eso se da. Por ahora él está en sus cosas, yo en las mías... pero creo que podemos ser amigos”, añadió Yahaira Plasencia.



Respecto al caso de Jerson Reyes, dijo que busca justicia y todo el peso de la ley para el arquero.



“Mi familia y las personas que me interesan saben la verdad, los demás pueden pensar lo que quieran. Espero que pague todo el daño que me hizo, le pagaron para que hable una sarta de idioteces, me hizo mucho daño”, finalizó Yahaira Plasencia.