Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán terminaron, confirmó salsera [VIDEOS]

Yahaira Plasencia reconoció que su relación con Jefferson Farfán llegó a su fin, y que todo lo que vivió en el 2016 la hizo madurar. Además, dijo que no le cierra las puertas al amor y que no fue a Chucuito para provocar a Melissa Klug.



“El error de mi relación (con Jefferson Farfán) fue exponerla tanto, se metieron en nuestra vida como les dio la gana. Ahora sé que tengo que cuidar eso, porque es mi vida privada... pero tampoco me incomoda ese tema, porque siempre me van a preguntar por mi amistad con él, es normal cuando has estado con alguien”, confesó la salsera en ‘Domingo al día’.



Yahaira estuvo la semana pasada en Chucuito, barrio de Melissa Klug, realizando unas fotografías para una campaña publicitaria y negó que haya sido un acto provocador.

“Sé quién vive en Chucuito, es bonito, me gusta. No es un atrevimiento porque yo no elegí hacer las fotos, me dijeron que iríamos a la playa, me han traído... pero también iremos a Atahualpa y a la plaza Grau”, fue la defensa de Yahaira.



En otro momento, se refiere a la ‘Blanca de Chucuito’, enfatizando que durante el 2016 se ensañó con ella: “la Melissa me ha agarrado bien a mí... pero todo lo que viví en el 2016 me enseñó a madurar, he tenido buenos, malos y pésimos momentos, pero el balance ha sido positivo. Sé que no puedo ser tan confiada. Tampoco le cierro las puertas al amor, aunque ahora estoy enfocada en mi trabajo y mi familia. Voy a estudiar actuación y lanzaré una nueva canción de Juan Carlos Fernández”, finalizó.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.