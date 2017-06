Yahaira Plasencia: Jerson Reyes me lanzó hielo  en discoteca [VIDEO]

Yahaira Plasencia y el arquero Jerson Reyes protagonizaron un confuso incidente el fin de semana en una discoteca miraflorina. La cantante comentó que el futbolista le habría lanzado cubos de hielo mientras cantaba, sin embargo él la desmintió y aseguró que lo sacaron del centro nocturno por culpa de ella.



“Ni siquiera sabía que estaba ahí, pero estaba molestando. Lo que todos nos dimos cuenta fue que estaban tirando hielo al escenario, es más, me cayó un cubo en el rostro y sé quién fue. Fue para molestar”, dijo Yahaira Plasencia.



“No sabía que lo habían sacado, seguro se dieron cuenta de la tontería que hizo, para mí son estupideces. Antes había dicho que le mandé gente para amedrentarlo, que vaya al juicio que tenemos (ella lo demandó por difamación al asegurar que tuvieron un affaire cuando estaba con Farfán). Fue a molestar, estaba aturdida, me dio cólera”, dijo y no descartó pedir garantías para su vida.



SE DEFIENDE

​

Por su lado, Jerson Reyes se defendió y negó las acusaciones.

“Me fueron a provocar, a ella jamás la agrediría. Es verdad que nos ‘trenzamos’ afuera (supuestamente con familiares de Yahaira). Realmente me sorprendió, fui a ver a un amigo y de la nada me jalan y empiezan a agredir. Fue el tal Bryan, su hermano y tío que me rodearon, golpearon y exigieron que abandone la discoteca. Me siento sorprendido, sigue mintiendo (Yahaira), en ningún momento tiré nada”, comentó el futbolista.

Melisa Klug y 'Cuto' Guadalupe volvieron a arremeter contra Yahaira Plasencia.