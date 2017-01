Yahaira Plasencia: Jerson Reyes dice no temerle [VIDEO]

El futbolista Jerson Reyes dijo que está tranquilo, tras conocerse que el 9 de febrero se verá con Yahaira Plasencia en el 23 Juzgado Penal de Lima, luego que la salsera lo demandó por difamación.



“Me siento tranquilo, también estaba esperando esto (audiencia) para dejar en claro muchos puntos y seguir con mi vida. Yo no salgo a hablar nada, pero otras personas se victimizan”, indicó Reyes.



¿Cuál crees que sea la reacción de Yahaira Plasencia al verte?

No me dirá nada, creo que me evitará. Espero escuchar su descargo y responderle.

