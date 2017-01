Yahaira Plasencia: El juego que divierte a la salsera pero deja muy mal a su hermana Silvana [VIDEO]

Para despejarse de los rumores sobre maltratos a extrabajadores, Yahaira Plasencia decidió salir a divertirse por la noche en compañía de sus amigos y sus hermanos.

Así pues, Yahaira Plasencia llegó hasta el Play Land Park muy bien acompañada y todos juntos decidieron subirse a los juegos mecánicos del lugar.

En un video compartido en redes sociales se ve cómo Yahaira Plasencia y sus amigos y hermanos están en un juego mecánico de altura. Todos se divierten y ríen en ese momento excepto una persona: Silvana Plasencia.

Como se ve en las imágenes, la hermana menor de Yahaira Plasencia solo pide bajarse del juego y grita: ¡No, no! ¡Por el amor de Dios, no! mientras se abraza del amigo que graba el video. Sin duda fue un sufrimiento para la hermanita de la cantante.

Yahaira Plasencia trabajó junto a su hermana, Silvana hacía de manager de la cantante, pero los proyectos personales de la menor de las Plasencia le impidieron continuar con esta labor.

En la cuenta de Facebook de Silvana Plasencia hay muchas publicaciones de aliento hacia la carrera de su hermana, la cantante Yahaira Plasencia. Sin duda alguna ambas mantienen una fuerte relación.

