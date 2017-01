Yahaira Plasencia le da consejito 'amoroso' a primo de Jefferson Farfán pero las redes le recuerdan su pasado [FOTOS]

Al parecer, las redes sociales nunca olvidarán todo el escándalo que protagonizó Yahaira Plasencia tras las declaraciones de una supuesta infidelidad con Jerson Reyes a Jefferson Farfán. ¿Qué pasó ahora?

Resulta que César Távara, primo de Jefferson Farfán, compartió un mensaje inspirador en sus redes sociales posiblemente refiriéndose al fin de un amor. En ese momento, varios de sus seguidores le respondieron con mensajes alentadores.

"Es mejor retirarse y dejar un bonito o mal recuerdo, que insistir y convertirse en una verdadera molestia. No se pierde lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo y no puedes aferrarte a algo que no se quiere quedar. Si eres valiente para decir *Adiós* , la vida te compensará con un nuevo Hola", se lee en el mensaje del primo de Jefferson Farfán.

Una de las personas que también se animó a dejarle un comentario fue Yahaira Plasencia. La salsera le escribió esto: "LO QUE ES , ES! Y lo que NO, NO!! TODO PASA POR ALGO"

El consejo de Yahaira Plasencia El consejo de Yahaira Plasencia

Sin embargo, los usuarios en redes parecen no haber olvidado todo lo sucedido con Yahaira Plasencia y, apenas vieron lo que escribió la cantante, decidieron recordarle todo el escándalo en el que se vio envuelta.

"¡Que conchuda! Todo por no tener principios ni valores, dejaste en vergüenza aún hombre público ante todo un país, luego te santificas, conchudazaaaaa!"

"No te das cuenta que de takito te la están lanzando jajajaj y todavía comentas .... Ya olvidate de farfán, lo que hiciste es imperdonable. Y si vuelve contigo solo será para devolverte lo que le hiciste", se lee en algunos de los mensajes dirigidos a Yahaira Plasencia.

Una foto publicada por Candela Pica Pica (@nerito10_) el 4 de Ene de 2017 a la(s) 10:44 PST

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.