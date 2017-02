Yahaira Plasencia le hizo esto en vivo al primo de Jefferson Farfán [VIDEO]

Yahaira Plasencia y César Távara aparecieron juntos en un enlace en vivo para promocionar 'El Búnker', una discoteca que todos los domingos tendrá artistas invitados y la salsera la encargada en inaugurarlo.

Ambos aprovecharon la oportunidad de aclarar si es que César Tavara continuará al frente de la representación de Yahaira Plasencia o dará un paso al costado. Recordemos que en una entrevista, el primo de Jefferson Farfán señaló que conversaría con la salsera.

Ante esto, César Távara comentó que ella tiene un contrato con Yahaira Plasencia y forma parte de su productora y por eso se presentará en 'El Búnker'.

"Incómodo sí por la forma en como todos están saliendo a hablar de ella y quiero dejar en claro que ella forma parte de mi productora porque de eso se encarga la productora. Ella tiene contrato conmigo", comentó César Távara.

Sin embargo, Yahaira Plasencia no quedó conforme con la forma como respondió César Távara y decidió quitarle el micrófono para aclarar ella misma la situación.

"Yo se los voy a explicar mejor. Es que en realidad César se está abriendo como empresario, tiene su productora. Entonces a veces ya no tiene mucho tiempo para el tema de la orquesta. Estamos conversando. Si él no tiene tiempo, normal que me lo diga. Hemos conversado y él dice que tiene tiempo para las dos cosas", comentó Yahaira Plasencia.

