Yahaira Plasencia le responde a Melissa Klug por tomarse fotos en Chucuito [VIDEO]

Yahaira Plasencia respondió ante las críticas por la sesión de fotos que protagonizó en Chucuito, a media cuadra de la casa de Melissa Klug, quien la llamó 'payasa' por ir hasta esas calles precisamente, sabiendo que es su barrio.

Trome: Pero la calle es libre y puede grabar donde le guste...



Melissa Klug: Claro, es libre, pero hay millones de lugares. Es como si yo me fuera a grabar a su barrio, eso sería fuera de foco.

En una entrevista para Domingo Al Día, Yahaira Plasencia mostró su sorpresa cuando le hicieron ver que se encontraba en Chucuito, el barrio de Melissa Klug. Sin embargo, dejó en claro que la empresa que la contrató eligió el lugar de la sesión de fotos.

"¿Esto es Chucuito? Ah, no sabía. Bonito ah. Sí, me gusta. Está lindo (...) Por si acaso, ellos eligieron las locaciones, yo no. Me dijeron 'playa' y esto es playa. Me dijeron 'las caras de Atahualpa, en la casa Grau, aquí, no sabía que era Chucuito pero nada", comentó Yahaira Plasencia.

Recordemos que la empresa que la contrató también hizo la aclaración a través de un comunicado de prensa en donde informaban que Yahaira Plasencia nunca estuvo enterada de la ubicación ni tuvo que ver en la elección del lugar.

“Queremos recalcar que la decisión de hacer la sesión de fotos en esta locación fue única y exclusivamente de la marca (...). Rechazamos y lamentamos los comentarios mal intencionados sobre una ‘supuesta’ mala fe de nuestra empresa y de la señorita Plasencia”, explicó la empresa que contrató a Yahaira Plasencia.

Por otro lado, Yahaira Plasencia señaló que no le molesta que le pregunten por Jefferson Farfán porque ella nunca hablará de él. Además, comentó que si la relación terminó o no es un tema privado del que no comentará.

