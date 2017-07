Yahaira Plasencia descartó tener algo con Luis Alonso Bustios [VIDEO]

Yahaira Plasencia no descartó la posibilidad de que surja algo más que una amistad con el ‘guerrero’ Luis Alonso Bustios.



“Hay química en el programa (‘Esto es guerra’), pero somos amigos. Me parece un chico muy respetuoso y quién sabe lo que pueda pasar... no puedo descartar nada”, dijo Yahaira Plasencia.



Por su parte, Luis Alonso contó sentir una atracción por ella. “Tiene una voz linda y es preciosa. Me gusta, me parece bastante atractiva, me gusta su sonrisa y su forma de ser”, comentó Yahaira Plasencia.

