Yahaira Plasencia: Luis Alonso Bustíos contó anécdota que pudo tener un final fatal [VIDEO]

El ‘guerrero’ Luis Alonso Bustíos confesó su amor por la salsera Yahaira Plasencia, a quien conoció en el reality ‘Esto es guerra’.



Cuando le consultaron qué era lo que le atrajo de Yahaira Plasencia, Luis Alonso precisó que “su forma de ser, cuando hablo con ella es como si hablara con un espejo. Hay buena ‘química’, su forma de ser es increíble, es buena gente. El gusto está desde que entré”, señaló Luis Alonso Bustíos.



En las últimas semanas, ambos han protagonizado escenas muy cariñosas en el reality de América, donde ella le cantaba romántica y él la abraza con mucha confianza.



Luego, Luis Alonso Bustíos recordó una anécdota de hace varios meses. “Recuerdo que hace varios meses, saliendo de una discoteca, Yahaira Plasencia casi me atropella con su carro”, dijo Luis Alonso entre risas al programa ‘Estás en todas’.



En otro momento, contó que si aún no concretan su relación es porque no se conocen lo suficiente. “Nos falta tiempo, nos falta conocernos más. Nos gustaría ir paso a paso”, afirmó Luis Alonso Bustíos.



Por otro lado, dijo que no le da celos que a Yahaira Plasencia le mencionen constantemente a su expareja, Jefferson Farfán.

“No lo conozco pero tenemos bastantes amigos en común. No me da celos, él es parte de su pasado”, puntualizó Luis Alonso Bustios.



Como se recuerda, Luis Alonso organizó una romántica despedida a Yahaira Plasencia, quien viajó a Estados Unidos para realizar una gira, llegando al aeropuerto con un oso de peluche y un ramo de flores.