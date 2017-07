'Yahaira Plasencia' sorprendió así a Luis Alonso Bustíos en su casa [VIDEO]

Los coqueteos entre Yahaira Plasencia y Luis Alonso Bustíos siguen generando comentarios en 'Esto es Guerra' y todos los seguidores de la salsera. Este miércoles se pudo ver una divertida sorpresa que se le preparó al exfutbolista.

En la secuencia emitida por América Espectáculos se ve a Luis Alonso Bustíos llegando a su hogar y descubriendo que había alguien en su cocina bailando el 'Totó'. Vista de espaldas esta mujer parecía ser Yahaira Plasencia y el integrante de los 'Leones' corrió a abrazarla.

Sin embargo, no se trataba de Yahaira Plasencia sino de Sheyla Rojas, quien fue a casa de Luis Alonso Bustíos a hacerle una entrevista. La broma fue con motivo del viaje que realizó la cantante a Estados Unidos y fue seguida entonces por la ronda de preguntas de la conductora a este nuevo participante de los realities de competencia.

Luis Alonso Bustíos reiteró que aún no hay una relación establecida con Yahaira Plasencia, pero que ambos no se cierran a nada. También habló del videoclip que grabaron juntos, el cual no se le 'complicó' tanto como si lo hubiera hecho con otra chica, según su versión.