"Yahaira Plasencia es una malagradecida", dice indignado César Távara

Por: Bety Pashanasi y Lady Gamarra



César Távara se mostró fastidiado por los comentarios de Yahaira Plasencia, quien asegura que su popularidad no se la debe a Jefferson Farfán.

“Eso me parece bajo de parte de ella, no sabe agradecer. No vamos a negar que tiene talento, pero no aceptar que se hizo conocida por Jefferson la vuelve una malagradecida”, afirmó César Távara sobre Yahaira Plasencia.



“¿Por quién ganó ‘El balón rosa’ (2015) o por qué la llamaron de ‘El Gran Show’? Hay que ser agradecidos. Y encima copia los temas de Son tentación”, indicó César Távara.

EN PAZ CON PIMENTEL



En tanto, Ernesto Pimentel dijo que ‘limó asperezas’ con Yahaira Plasencia tras el encuentro que tuvieron en ‘El reventonazo de la Chola’.



“Todo está bien. Yahaira me dijo que nos volveremos a juntar para grabar otra cosa”, mencionó el creador de la ‘Chola Chabuca’ sobre Yahaira Plasencia, quien anunció la apertura de su circo para el 20 de julio en Plaza Norte.