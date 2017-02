¿Yahaira Plasencia maltrata a sus bailarinas? Esto dijo la salsera [VIDEO]

La salsera Yahaira Plasencia rompió su silencio tras los continuas acusaciones de 'agresión' que hicieran sus exbailarinas de orquesta. Al respecto, la 'reina del totó' mencionó que todo es mentira.

Yahaira Plasencia reconoció tener un carácter fuerte pero dijo que nunca maltrataría a un integrante de su grupo, como se especuló, hace unos días.

"Yo no voy a negar que tengo un carácter fuerte pero maltratos, yo creo que no. A veces me he pasado un poco de la raya pero cuando lo he hecho he pedido disculpas, nos apoyamos entre todas. (...) Es mentira", dijo Yahaira Plasencia.



Como se sabe, Yahaira Plasencia se presentó en el programa 'En Boca de Todos' para hablar también de los audios bomba en donde César Távara, su exmanager, habló mal de ella.

"Me afectó por los adjetivos calificativos sí, pero yo conozco a César y sé como habla. A él lo quiero un montón y es como mi hermano. A cualquiera le afectaría esos audios", dijo Yahaira Plasencia en 'En Boca de Todos'.



A pesar de ello, Yahaira Plasencia reconoció que César Távara dejó de ser su manager, luego de las especulaciones que muchos hacían sobre su relación con el 'primo alcahuete'.



"Yo ahorita no tengo manager, tengo un equipo que me está apoyando mucho", añadió la 'Reina del Totó'.