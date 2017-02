"Yahaira Plasencia no sabe cómo manejar las cosas", afirma Mariella Zanetti

Mariella Zanetti calificó de ‘ignorante’ a la cantante Yahaira Plasencia, por la situación que viene pasando, a raíz de la difusión de los audios de César Távara.

“Pobrecita, me da mucha pena, porque siento que es una chica que se ha puesto de moda para atacarla... Creo que está mal asesorada. No es soberbia, es ignorancia. No sabe cómo manejar las cosas y no conoce el mundo donde se está desarrollando”, precisó Mariella Zanetti.

Su mánager César Távara también terminó hablando mal de ella...



El primo (de Jefferson Farfán) es un oportunista, como mucha gente que sale y habla de ella. Le recomendaría (a Yahaira) que busque un profesional para que la oriente bien.

En tanto, Yahaira Plasencia dijo que está ‘abrumada’ por el cargamontón que está recibiendo, pero aclaró que continúa teniendo una amistad con César Távara.