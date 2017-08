Melissa Klug no quiere ver a Yahaira Plasencia pero sí le da este consejo

¡Le dio su chiquita! Melissa Klug no pierde la oportunidad para recordarle su desaprobación a Yahaira Plasencia. Esta vez, no dudó en mandarle una pequeña recomendación sobre su vida sentimental y su posible relación con Luis Alonso Bustíos.

Al ser preguntada sobre si participaría o no como jurado para el concurso reality de Esto Es Guerra, en el que participa Yahaira Plasencia, Melissa Klug afirmó que ella no podría ser jurado. Ni siquiera necesitó pensarlo, sin demorar la respuesta, 'la blanca de Chucuito' dio un categórico no.

¿La razón? Ser parte del jurado del concurso reality implica tener una actitud imparcial, que Melissa Klug no se siente capaz de brindar. Por esa razón, prefiere no ser convocada para ser parte del jurado de Esto es Guerra.

“No, no hay forma. (Si Yahaira Plasencia deja de participar en ‘Esto es Guerra’) Ahí sí voy. No habría forma porque tienes que calificar el talento y yo voy a ver más allá. No voy a poder calificar solo eso, así que mejor: no me llamen”, aseguró Melissa Klug.

Además, Melissa Klug no tuvo reparos al referirse al mal momento que pasó Yahaira Plasencia hace unos días. La cantante llegó al aeropuerto y las personas presentes no dudaron el gritarle de todo. 'Roba maridos' es el término que ahora usa parte del público al referirse a la Yaha.

“Son consecuencias. Ella dice que nunca en su vida ha pasado eso y a mí me consta que en varios conciertos se lo han gritado. Que es la primera vez que te pasa eso frente a cámaras, con más testigos, eso sí. Pero así como fuiste valiente para hacer cosas en el pasado, estas son las consecuencias de tu 'buen acto', ¿No? Tienes que apechugar, no más", afirmó Melissa Klug.

'La blanca de Chucuito' no se quedó ahí. Melissa Klug también se atrevió a mandarle un consejo sobre su supuesta relación sentimental con Luis Alonso Bustíos. Debido a su experiencia en relaciones sentimentales, la Yaha debería escuchar sus recomendaciones.

“Que se enamore de quien quiera, pero que no rompa familias. Hay tantos hombres en esta vida que son solteros y no tienen familia”, dijo Melissa Klug, en clara alusión a la manera en la que comenzó la relación de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

