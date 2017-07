Yahaira Plasencia: Melissa Klug la 'vaciló' cruelmente en festival de Nueva Jersey [VIDEO]

Melissa Klug viajó a Nueva Jersey para aparecer en un evento para la colonia peruana. En este festival aprovechó la ocasión para volver a lanzarle dardos a Yahaira Plasencia y los episodios de su pasado junto a Jefferson Farfán.

El pretexto perfecto se lo dio 'Canchita' Centeno, quien coincidió en este evento con ella y volvió a hacer su caracterización de Yahaira Plasencia. Estando ambas en el escenario, Melissa Klug comenzó con sus burlas crueles.

"Yo no soy la rosada, pero el rosado del Boys lo llevó en mi corazón", dijo Melissa Klug indirectamente sobre el 'detallito' en el episodio de infidelidad de Yahaira Plasencia, para luego disparar sobre la polémica sobre la higiene de la salsera.

"Sácate las medias, sácate las medias. Todo lo tienes sucio...hasta la consciencia", afirmó Melissa Klug mientras 'Canchita' encajaba los golpes a nombre de Yahaira Plasencia.

Pero los ataques de Melissa Klug no podían terminar sin aludir a los rumores sobre Yahaira Plasencia y los 'gastos' que le cubrió Jefferson Farfán, incluyendo su orquesta propia: "Tú ya no tienes auspiciador. Ya no tienes quien te pague".

Cabe destacar que Yahaira Plasencia también estuvo por estos días en Estados Unidos para cumplir con una presentación, pero un poco más al sur, en Virginia.