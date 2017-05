"Yahaira Plasencia nunca ha brillado con luz propia", le dice Melissa Klug

‘Yahaira Plasencia brilla con luz ajena’, dijo Melissa Klug y le sugirió que sea ‘realista’, porque ya no es la pareja de Jefferson Farfán.



“Ella nunca ha brillado con luz propia. Si bien hace años estuvo con el ‘Churrito’, participó en un reality, era parte de un grupo (‘Son Tentación’) solo sobresalía, pero no brillaba. Ella no tiene con qué brillar, entonces tiene que agarrarse de algo”, aseguró Melissa Klug al amadrinar el local de ‘Bam bam y sus conchas negras’, en San Borja.

Rosángela dijo que tiene aires de diva y maltrataba a las maquilladoras del canal.



Qué lástima, porque está pisando huevos... uno tiene que ser realista, ya eres la expareja, ya no eres la pareja de...



Jefferson estuvo el fin de semana en Miami divirtiéndose con unos amigos y amigas.



Me parece bien, es una persona soltera y tiene todo el derecho de divertirse

‘Cuto’ Guadalupe comentó que le gustaría que retome la relación contigo...

Ya son dos años que estamos separados. Estoy feliz, contenta, Jefferson está en lo suyo, yo en lo mío. No hay forma de retomar la relación, eso no va a pasar.

Melisa Klug y 'Cuto' Guadalupe volvieron a arremeter contra Yahaira Plasencia.

AMIGA ARMÓ JUERGA



Por otro lado, la modelo Andrea Calderón, quien radica en Miami, contó que la ‘juerga’ de Jefferson Farfán en un yate con un grupo de amigos y anfitrionas fue bastante ‘sana’.

“Conozco a Jefferson desde hace años, así como al ‘chino’ Take. He planificado sus vacaciones no solo alquilando un yate sino con otras fiestas y salidas a cenar. También planifiqué sus vacaciones anteriores, cuando estuvo Julieta Rodríguez. Sé que han hablado mucho del tema en Lima, pero fue una fiesta normal, todos se divierten, toman algo”, contó.



Asimismo, precisó que Jefferson Farfán solo toma champán ‘Don Perignon’ y aprovechó para comprar ropa.